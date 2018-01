TVR, skønheder fra den grå havneby

Som alle tidligere (og efterfølgende) TVR-modeller var bilen bygget på en chassisramme med glasfiberkarrosseri. Konstruktionen var simpel og uden moderne sikkerhedsudstyr, men den var også let, hvilket gav alle TVR-modeller raket-agtige præstationer. Glasfiberkarrosseriet gjorde det desuden let at gennemføre det grænseløse bildesign, der fra Chimera og frem var som klippet ud af enhver drengedrøm.

køreoplevelsen var så rå og vild, som bilen så ud. Langsliggende motor og baghjulstræk i hjul­ophæng skabt til motorsport gav bilen en grundlæggende balance. Men det var samtidig en rå banan, en herrevogn, som krævede sin chauffør. Ikke mindst fordi effekten var rigelig til en vægt på under 1.200 kg.