Turbo-lynet fra Le Mans, der satte alle andre til vægs

En af de mest banebrydende Porsche-racerbiler er uden tvivl 956. Modellen blev skabt til at kæmpe i Gruppe C-racerløb, og den stod klar i 1982.

Med det samme stod det klart for konkurrenterne, at det ville blive en kamp at slå det nye bæst fra Stuttgart. Motoren var en 2,6-liters luftkølet boxer med seks cylindre, som fik et ekstra skud energi fra to KKK-turboladere. Det var nok til at levere en effekt på 620 hk ved 8.200 o/min.