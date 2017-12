Koreakrigen var i 1950 i fuld sving, og den amerikanske hær havde hårdt brug for flere lette køretøjer til tropperne. Derfor bad de Toyota om at bygge 100 køretøjer med samme specifikationer som den Willys MB, de var vant til. Amerikanerne anede dog ikke, at de havde plantet et frø hos Toyota, som ville vokse sig større, end de nogensinde havde forestillet sig.