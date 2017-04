Sværvægtsbokseren fra Ferrari

De vidste nemlig, at den store Lamborghini krævede en yderst habil chauffør for at få den til at køre stærkt. Samtidig skulle han også være udstyret med arme og ben fra en veltrænet gorilla for at presse koblingen i bund og skifte gear. Det kunne Ferrari snildt gøre bedre, da køreegenskaberne på den gamle Testarossa slet ikke var så ringe, og de fleste var enige om, at den var meget nem at køre.

Motoren, som lå ovenpå gearkassen, blev sænket for at opnå et lavere tyngdepunkt. Karrossen blev gjort 16 procent stivere, undervognen sænket, og et sæt nye støddæmpere kom til. For at runde det hele af monterede de et sæt 18” alufælge svøbt ind i Pirelli P-Zero dæk. Ferrari 512 TR var født – desværre udeblev succesen.