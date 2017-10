Studenter-GTI på budget: Fiat Punto HGT

Artiklen blev bragt i Bil Magasinet nr. 262 (Juli 2013)

Redaktionens Fiat Uno-fans (ok, fan) gik efter et eksemplar af 80’ernes kultbil Fiat Uno Turbo til denne artikel, men det er næsten umuligt at finde et eksemplar, der ikke er rustet op eller er blevet voldtunet eller skamstylet med Testarossa-gæller.

Til vores trøst lover den gamle Bil Revy, at du får mere bil for pengene i den mest sportslige udgave af Punto II, der kom i 1999. Uno Turbo og dens efterfølger, Punto GT, var gaderacere.

Perfekte til at tryne en Golf GTI, når det gik ligeud, men knapt så rapfodede, når vejen begyndte at svinge. Og så skulle turbomotorerne have en yderst usund appetit på knastaksler.

Punto II HGT er også sjælden, men vi finder dog en læser, som gerne vil kigge forbi med sin blå Punto, der næsten står originalt bortset fra et frontskørt, et KN-filter og et sæt uoriginale fælge. Den virker som en bil skabt til det nye årtusinde i forhold til de to andre. Selv i dag ser den godt ud.

Kabinen er mere rummelig, du sidder mageligt bag rattet, og sæderne er sportslige, og instrumentpanelet med designede urskiver og alu-detaljerne sender ikke tankerne tilbage til tiden før internettet som i mange andre biler fra den tid. Jeg tror endda, at jeg spottede et airconditionanlæg...