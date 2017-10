Sommeren 'Klovneskoen' er slut!

Sidenhen er der kommet lidt andre småskavanker. Dels lader det til, at hardy-skiven mellem kardanakslen og gearkassen skal skiftes, men det er en forholdsvis ukompliceret operation. Dernæst er der en lidt større udfordring, og det er, at koblingen snart skal skiftes. Jeg fik et tilbud fra den autoriserede BMW-forhandler, Jan Nygaard i Lyngby, på, hvad de skulle have for at skifte den.

Tilbuddet lød på 11.500 kr. Nu sidder jeg og kigger mig lidt rundt om efter andre tilbud. Det bliver dog først i 2018, at det bliver relevant. For det er snart vinter, og så skal den bare stilles væk i den varme garage.

Indtil da handler det bare om at få kørt så meget som muligt i “Klovneskoen”. Det, som jeg i første omgang havde en plan om skulle være en weekendbil, er i højere grad gået hen og blevet en hverdagsbil.

Den oprindelige frygt for at parkere den på gaden i København er efterhånden fuldkommen forsvundet. Det skyldes primært, at jeg gerne vil kunne bruge den så meget som muligt. Jeg har ikke købt en garagedronning, som bare skal stå under et dækken over sommeren. Jeg har købt en bil for at kunne have det sjovt og få nogle gode oplevelser. Så kan det godt være, at der er risiko for at få en ridse, men det tager jeg med.