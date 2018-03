Shelby Daytona Coupé: Bilen der satte Ferrari på plads

Efter det meste af en dag med Daytona Coupé er jeg ved at være godt ør i både ører og krop. Det er tid at vende snuden hjemad mod hovedkvarteret, men da Ashton spørger ”do you want the long way – or the short?,” smiler jeg til ham, og vi tager den lange.

Den her bil kravler ind under huden på dig, og du bliver som en narkoman på jagt efter drugs. Stod valget mellem en ny Ferrari eller denne, ville jeg være i tvivl...