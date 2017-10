Racerbilen som fandt vej til gaden - Porsche 911 GT1

Porsche sendte sit nye Le Mans-våben ud på asfalten i 1996, hvorefter den gennemgik en stille evolution over de næste par år. Der var bare lige én lille detalje, som skulle ordnes, inden der stod racerløb på programmet. Nemlig at bygge 20 eksemplarer af en gadeversion for at få den godkendt.

Reglen kunne ikke omgås, og derfor gik medarbejderne straks i gang med at lave bilen om. Ret hurtigt fandt de dog ud af, at det er ret svært at ombygge en bil, der er konstrueret til at overleve 24 timers tæsk, til et komfortabelt køretøj. Derfor er en Porsche 911 GT1 i gadeversion bare en racerbil maskeret med en flot lakering, lidt læder på sæderne og en smule lavere ladetryk i de to turboer.

På trods af dét yder motoren stadig over 500 hk, og når du blander det med en egenvægt på lige over ét ton, så har du at gøre med en bil, der snildt kan bide skeer med nutidens supervogne. De kommende ejere fandt da også hurtigt ud af, at det er såre simpelt at skrue op for ladetrykket, hvorefter antallet af hestekræfter ender i omegnen af 700 Stuttgart-hingste.