Opel Kadett GT/E: Det sidste slag med halen

Jeg finder en lille landevej med kuperet terræn, som fremkalder indre billeder af en 70’er-rallyprøve – dog uden grusbelægning. Jeg kniber øjnene sammen og strammer grebet om det originale sportsrat. Walther Rörhl er af omtrent samme højde og drøjde som mig, og jeg kan alt for godt leve mig ind i, hvor radbrækket han har været efter et par timer bag rattet i Monte Carlo i ‘76.

Jeg sidder lavt og langt tilbage, og rattet er vinklet skævt ind mod midten af bilen. Jeg lægger prøvende mere power på hjulene henover de ujævne veje. Transmissionen synger som i en ægte rallybil, og der er en tilfredsstillende bonus ved at køre den ud i gearene. Op til cirka 3.500 o/min brummer, hvisler og gurgler hele drivværket. Men så ændrer lyden karakter til en mere fokuseret, sprød snerren, der ligesom spidser til ved udstødningen. Det varer kun lige i et øjeblik, for pludselig er der bare ikke flere snoninger at hente ud af motoren. Løsningen: Et kort vrik med højre hånd, og den forrygende gearkasse leverer næste trin. Udvekslingen ligger så tæt på det forrige, at motoren bare maser på næsten uden momenttab.

Det her er i sandhed en bil, der tigger og beder om at blive kørt på en krævende Hill Climb. Selv om den gamle sugemotor efter dagens standarder ikke har frygtindgydende effekt, så arbejder den lave vægt i dén grad for bilen.