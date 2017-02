Nostalgi: Lamborghini's 80'er kile

Bertone viste første gang konceptbilen Athon på Torino Motor Show i april 1980, hvor den vakte opsigt. Den var baseret på et Lamborghini-chassis, hvilket var et usædvanligt valg i betragtnig af, at Lamborghini stod på gravens rand. Bertone ønskede specifikt at støtte den lille bilfabrik.

Navnet Athon referer til en egyptisk kult fra oldtiden, der tilbad solen, og det passer godt til bilen, der en ren spider uden kaleche. Formerne er en videreførsel af de firkantede og skarpt designede konceptbiler fra Bertone fra 1970’erne, og det var også i designstudiets ånd at lade tonet glas indgå som en del af chasisset: Forruden smyger sig rundt om hjørnerne på A-stolpen.

Teknisk set var Athon baseret på Lamborghini Silhouette, en nær slægtning til Urraco. Den 3-liters V8-motor ligger bag de to sæder og yder 260 hk ved 7.500 o/min. Den tager føde til sig via fire dobbelte Weber-karburatorer, og lægger kræfterne ned til baghjulene via en 5-trins manuel gearkasse. Platformen var taget direkte fra Lamborghinis samlehal, men Athon er kortere end Silhouette på grund af det korte udhæng bagtil.

Her er ingen lyddæmpning udover en lille lydpotte, og det italienske specialmagasin Quattro­route skrev i juli 1980 efter en test, at køreoplevelsen var sensationel (og støjende!), og at Athon har lige så gode køreegenskaber som Lamborghini Silhouette.