Nostalgi: Første gang vi kørte Ford's livsfarlige superbil

For at få lidt goodwill fra Chris kaster jeg mig ned under bilen og hjælper med at fjerne de fire bundplader, der spærrer for adgang til hjulophæng og motorrum nedefra. Og det virker. Stemningen stiger en tand og efter en time på ryggen med sortsmudskede fingre begynder vi at kunne joke lidt om svenskerne og deres trang til at skabe sensationer (det var en af Dagges kolleger, der væltede Mercedes A-klasse år tilbage i den såkaldte elgtest). Alt skruearbejde er med torx, og heldigvis er skruerne i god stand, så de er nemme at få ud.

Selve rensearbejdet er temmelig omfattende, for selv inde i de ventilerede skiver ligger der småsten, der skal ud. Men det gode holdarbejde sikrer, at vi får renset bilen på under tre timer. Alligevel er mekanikeren ikke glad. Efter bilen er samlet igen, kører han en kort tur, hvor der ryger en sandkasse ud af den. Derfor er han mest stemt for en kort testtur på banen (hvor ledelsen har forbudt os at køre mere end 50 km/t.), hvorefter han vil låse GT’en ind i lastvognen og køre tilbage til England.

Min sympati for kære Dagge er ved at nå frysepunktet: Hvad der skulle have været en todages drøm i Fords nye superbil, er forvandlet til en times fotosession. Var Dagge ikke tæt på døden før, er han det nu.

Heldigvis er Chris Jackson til at forhandle med, så vi får lokket ham til at kunne køre på landevejene omkring Le Mans med ham i passagersædet, så kan han sige stop, hvis han synes, at bilen lyder underligt.

Efter billederne på banen er i kassen bevæger vi os ud på Mulsanne-langsiden, og kører et par omgange på den 13,9 kilometer lange bane. Størstedelen af Le Mans-banen er offentlig vej, som du kan køre på som almindelig turist. Mulsanne er en stor landevej, der er proppet med biler, så det er ikke her, vi får testet topfarten. Vi skyder billeder til solen går ned, og med kameraet pakket væk er det tid til at nyde superbilen. Dagge har været på en times tur omkring banen, mens jeg har tjekket på computeren, at billederne, du ser på disse sider, er i orden. Med fotosiden overstået kan jeg koncentrere mig om at køre bæstet.