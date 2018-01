Nostalgi: 10 barske biler med fire cylindre

Evolution 1 var en homologeringsmodel bygget i 502 stk. for, at Mercedes-Benz kunne deltage i DTM i begyndelsen af 80’erne.

Britiske Cosworth byggede motoren på basis af den 8-ventilede 2,3-liters fra 190 2,3 E, og med alu-topstykke med fire ventiler pr. ­cylinder ydede den 185 hk i 1983. Senere borede de den op til 2,5 liter i Evo II (billedet) med 235 hk ved 7.200 o/min.

Mange husker Kurt Thiims indsats for Mercedes-Benz i den fantastiske DTM-serie, og i dag 20 år senere er dét at køre 190 Evolution stadig en oplevelse. Bilen er lav og led på 80’er-måden, de fire separate Recaro-skåle er stramme og beklædt med sort læder, og rattet er tykt. Styretøjet er tungt, kobling og bremser signalerer kom så, kom så, fremad, og den 5-trins Getrag-gearkasse har 1. gear nederst til venstre, dog leg-style. Bilen føles rasende hurtig, og køre kan den også. Et avanceret ophæng af bagakslen med fem arme til hvert baghjul betyder, at den aldrig slår mere med halen, end at du har styr på situationen.

I august 1983 kørte tre 2.3-16’ere sammenlagt 50.000 km i ét hug med en gennemsnitshastighed på 247,94 km/t. Der var kun foretaget mindre ændringer for at sænke vindmodstanden, og rekorden beviste, at lortet holder.

1990 I R4, 2.463 cm³, 16V I 235 hk I 7,1 sek. I 250 km/t