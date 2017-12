Mød Jaguar's smukke og uhyrer kostbare D-Type

50’erne var en god tid for Jaguar. De havde snuppet trofæet på Le Mans i 1951 og 1953 med sin C-Type, men de var godt klar over, at konkurrencen var hård. Derfor sendte de ingeniørerne tilbage til tegnebrættet for at udvikle det ultimative våben.

Udviklingen af karrosseriet stod Malcolm Sayer for, og eftersom han havde arbejdet for Bristol Aeroplane Company under Anden Verdenskrig, havde han en stor ekspertise i aerodynamik. Malcolm udformede fronten, så den havde en begrænset overflade, og reducerede højden på motorhjelmen ved at tilte motoren et par grader og montere tørsumpsmøring.

Bunden af bilen blev lavet, så den var så flad og vindslikket som muligt, og som kronen på værket monterede de en finne bag chaufføren. Og det var ikke bare for syns skyld. Den skulle nemlig skabe stabilitet, når bilen kom blæsende ned ad Mulsanne-langsiden med 261 km/t.