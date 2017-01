Mission Apollo: Søren Juul bag rattet i fartmonsteret fra Gumpert med 650 hk

Testen er henlagt til en gammel flyveplads fra Anden Verdenskrig, og på landevejene herud har jeg kun med gys betragtet monstret gennem kameralinsen.

Men nu er jeg positioneret halvt liggende med øjnene i cirka en meters højde, da jeg spænder H-selen tæt om kroppen og klikker Sparco-rattet fast til ratstammen. Forsæderne er fikseret af hensyn til en vægtfordeling på 42/58 pct. I stedet kan pedaler og rat justeres, så du får en eminent, racerorienteret siddeposition med det lille rat tæt på kroppen og racerpedalerne i perfekt afstand til benene.

Meget praktisk, for der skal lægges kræfter i venstre ben for at træde den granithårde kobling ud, hver gang du lægger et nyt gear ind med et ryk i den enorme gearstang til den 6-trins, sekventielle gearkasse fra italienske CIMA. Ikke den mest avancerede løsning (Pagani Zonda Cinque har f.eks. automatiseret paddle-shift), men en Gumpert er en herrebil (eller “a man’s tool!”, som de siger hos Gumpert), hvor chaufføren fysisk skal kunne mærke, at han kører sin supersportsvogn.

Finishen indenfor er pæn. Der er alcantara på instrumentpanelet, og lækre kulfiberflader fra monocoquen titter frem mellem sæderne og langs dørene. Men det er også en spartansk arbejdsplads med husmandsstumper fra Audi- og VW-lageret i form af lyskontakter og tændingslås. Og hov, det er da luftdyserne fra Audi TT.

På den måde kan Gumpert holde produktionsomkostningerne lidt nede, fortæller PR-koordinator Bastian Schäfer, der følger op med at afsløre, at servostyringen rent faktisk er fra en Audi A2, og at airconditionanlægget er det samme, som køler bagsædet i en VW Touareg.