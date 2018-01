Mercedes’ BMW M5-dræber!

Du kan ikke se det. Her er ingen fremskudt underlæbe, ingen svulmende overarme over hjulkasserne, intet Boeing-haleror på bagsmækken. Alligevel havde den helt særlige Mercedes-Benz 500 E, som tyskerne præsenterede på Paris-udstillingen i 1990, en X-faktor, som øjeblikkeligt naglede den fast i enhver bilglad knægts bevidsthed. Det var ikke bare, at der bag den yderst nænsomt modificerede front gemte sig en 5-liters V8-motor med 326 hk.

Det var også det, at bilen var udviklet og bygget af Porsche. Den rå karrosse blev banket ud hos Mercedes i Sindelfingen og herefter fragtet til Zuffenhausen, hvor Porsche-ingeniørerne stod for resten. Undervognen blev naturligvis afstemt til at kapere de mange kræfter med kortere fjedre og andre dæmpere, men den stående ordre fra Mercedes-toppen var klar: E-klassen skulle stadig være komfortabel.