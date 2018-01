Med en topfart 362 km/t er det stadig en af de hurtigste biler, vi har testet!

Rocket fås med to udvekslinger i bagakslen. Med den hurtigste runder den 100 km/t. på 4 sekunder, 200 på 10 sekunder og 300 på 29,5 sekunder. Det er hurtigt. Og at det er den hurtigste familiebil, Bil Magasinet til dato (2006) har testet, går op for mig, da jeg for 27. gang foretager en supersonisk overhaling, som lammer eftermiddagstrafikken på motorvejsnettet omkring Essen denne tirsdag i september.

Der er ingen grænser for, hvad man kan få til at trække ind til højre, når man er bag rattet af verdens hurtigste familiebil. Og det er dæleme muntert, når man efter nogle sekunders pres i ydersporet får en tysker til at trække ind til højre i sin nye Porsche 911 Turbo – for derefter at ydmyge ham ved at tordne forbi i den sænkede CLS’er med en triumferende buldren fra de fire rustfrie udstødningsrør.

Det mest imponerende er, at bilen føles hurtigere, desto hurtigere, det går. Sven Gramm, pressechef hos Brabus, oplyser, at det som regel ikke er noget problem at ramme 320-330 km/t. på de lokale motorveje sådan en tirsdag eftermiddag.

”Men trafikken er tung i dag, så... det beklager jeg meget, Mr. Karlshoej.” Men lad endelig være med at undskylde, Sven, for alt imens vi snakker om hestekræfter og den stærkt forhøjede risiko for at brage ind i lastbiler med 350 km/t, så morer jeg mig ganske fortræffeligt med at tælle sekunder mellem 100 og 200 km/t. Jeg når næsten til “fem” hver gang.

Selv ved 180 km/t. blinker ESP-lampen, når man giver fuld gas, og bagdækkene rykker bilen en kvart meter til siden, så Opel Astra-manden i midtersporet får cigaren galt i halsen.

I produktionsudgaven er V12’eren elektronisk begrænset til 1.100 Nm, men da momentet allerede topper ved 1.700 o/min, er stabiliseringsprogrammet konstant på overarbejde. Bilen er til gengæld ligeglad med, om der én eller fire personer med – optrækket er upåvirket, og Rocket kunne efter al sandsynlighed trække et IC3-tog tværs over Fyn, hvis det skulle være.