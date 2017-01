Mand finder sjælden Lamborghini hos eneboer og genopliver den orange tyr

"Vil du ikke hellere se den i virkeligheden?"

Han banker på døren, og en 90 år gammel manden ved navn Earl åbner døren efter noget tid.

Ved hjælp af deres fælles interesse for biler får han åbnet op for snakken og bliver inviteret indenfor. Snakken går, og pludselig ser Jeff et billede af en orange Lamborghini Miura S, som hænger på køleskabet.

Jeff spørger interesseret ind til billedet, hvilket får Earl til at spørger om, han ikke hellere vil se den i virkeligheden. Jeff aner næsten ikke, hvad han skal sige, men går med Earl ud til en lukket garage, hvor han tager coveret af den bil, som Jeff har hørt flere historier om.

Bilen havde stået stille i 15 år, og gennem årene havde mus spist halvdelen af bagagerummet og generelt set trængte den til en kærlig hånd.

Men bilen var ikke til salg, så i stedet valgte Jeff den venlige vej ind til Earl. Over en årrække besøger Jeff den gamle mand med jævne mellemrum, indtil han en dag desværre dør af alderdom.

Jeff, som er en af de få, som kender til bilen, får lov at købe den og går i gang med en større restaurering. Men det er enormt vigtigt, at bliver bliver holdt original, så i stedet for at omlakere bilen, får Jeff en ekspert til ordne lakken. Resten af bilen bliver også nænsomt bragt tilbage til sin oprindelige stand.

Se videoen og få hele den magiske historie fra Jeff selv: