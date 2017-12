Lynet fra 90'erne - Audi S2 Coupé

I 1990 begyndte alderen at tynge for Audi’s ur-quattro på trods af modellens enorme succes på rallypisterne verden over. Mens Audi-folkene overvejede at bygge en afløser, fik de den gode idé at tage den 5-cylindrede motor med én turbolader og fire ventiler pr. cylinder og lægge den i coupé-udgaven af Audi 90. Det var både billigere og nemmere end at udvikle en helt ny quattro. Men tro ikke, modellen med navnet S2 er en hovsaløsning. Det er en hurtig og velkørende coupé med 5-trins manuelt gear og permanent firehjulstræk, og selv om den ikke kan hænge på dagens hurtige S- og RS-modeller, siger 0-100-tiden på 6,1 sek. alligevel noget om potetentialet.

Her er lagt vægt på sport frem for komfort, og på trods af en nypris i 1991 på 751.758 kr. (!) er her hverken elstole, aircon eller læder. Bilen på billedet har usmageligt træindlæg på midterkonsol, handskerum og gearknop, men den slags var altså hot for 20 år siden. Da det er en Audi, får du hverken nyreknusende hård affjedring som i en Lancia Delta S4 eller en barsk, brølende machobil som en Ford Sierra RS Cosworth.

Det er Audi’s underspillede stil, der hersker, og allerede dengang var det muligt at køre bilen helt til grænsen, uden at det på noget tidspunkt blev dramatisk. Presser du den i sving, skrubber den let over alle fire hjul i en kontrolleret, forudsigelig udskridning.