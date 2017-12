Lancia Stratos HF Zero var tæt på at være et rumskib på hjul

Pagliano fortæller også, at Zero næsten udelukkende er konstrueret af Lancia-dele. De tog platformen fra en trafikskadet Lancia Fulvia HF Coupé. Chassiset blev bygget i hånden, der blev monteret fire skivebremser, og i motorrummet var der lige plads til en 45-liters brændstoftank og to venti­latorer til motoren, der får luft fra luftindtaget på ryggen af bilen. Luftindtagene med gæller førtes videre til Countach og ses den dag i dag på den nye Aventador.

Kabinen er placeret så langt fremme, at den eneste måde at komme ind på er ved at vippe forruden op og stige ind forfra. Når man gør det, skyder rattet frem via en lille hydraulisk motor, så det er muligt at kravle ned og ligge på ryggen i skålsæderne. Liggende mellem hjulene kan føreren i praksis ikke se andet end ud af forruden.

Byggeprisen blev anslået til 40 mio. lire (350.000 kr.), hvilket var en formue i 1970. Prototypen blev solgt den 21. maj 2011 på auktion ved Villa d’Este-udstillingen i Italien for 761.600 euro (5,7 mio. kr.) plus salær.