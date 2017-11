Lamborghini's første SUV, LM002

Lamborghini fik ikke kontrakten, som i stedet gik til et firma kaldet AM General, som havde lavet det, der senere blev til den legendariske Humvee. Italienerne ville dog ikke droppe projektet helt, så de startede forfra. De monterede V12-motoren fra en Countach ude foran, som havde de muskler, bilen havde brug for.

Derefter ringede de til Pirel­li, som de fik til at udvikle et sæt specielle dæk, der kunne grave sig gennem det varme ørkensand. Til sidst hældte de lidt læder i den trange kabine, og nu var bilen klar til at blive præsenteret for offentligheden. Det skete på biludstillingen i Bruxelles i 1986.

Specielt i Mellemøsten var modellen populær, selv om rygterne går på, at V12-motoren ikke var så glad for det hårde arbejde i ørkensandet. Og LM002 vil også gerne belønnes for sit arbejde. Den går nemlig ikke meget over to km/l, så den kræver bogstaveligt talt, at du har din egen oliebrønd.