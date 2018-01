Lamborghini Espada: En tyr til overklassen!

Den endelige Espada blev præsenteret i 1968, og modellen var i produktion de næste ti år. Faktisk endte den med at blive den mest populære Lamborghini dengang. Gennem tiden blev teknikken forfinet, og derfor betegner man de forskellige årgange af Espada som Serie 1, 2 og 3. De mest eftertragtede er de to første, da Serie 3 fik et sæt større kofangere, som ikke ligefrem gør noget godt for designet.

I dag er der rift om de klassiske Lamborghini’er, og specielt Miura og de tidlige Countach er kommet så langt op i pris, at du skal sætte adskillige millioner til side for at købe dig et eksemplar. I det lys er Lamborghini Espada et direkte slagtilbud. Her kan du stadig få et eksemplar fra omkring en halv million kroner uden afgifter, og lyden fra V12’eren er præcis den samme.