Kongen af COOL!

Varmen får den tørre luft til at flimre nervøst, og der ligger et underligt, ildevarslende lys over den store havneby. Jeg ser mig instinktivt over skulderen, før jeg sætter mig ind bag rattet af den ventende mørkegrønne Ford Mustang. Jeg hugger den korte, kontante gearstang i 1., slipper koblingen og skyder af sted med rygende dæk.