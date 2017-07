Klumme: Du skal aldrig spare på din lejebil!

Dato: Maj, 2014

Mine ører fyldes af brølet fra en V8-motor, der får tæsk. Dét her kunne være mit livs fedeste køretur, men jeg har begået den fejl at lytte til chefen og lejet den billigste bil til en uges arbejdsrelateret roadtrip i Californien.

Min kollega Steen Bachmann indfrier sin drøm om en rock ‘n roll-køretur The American Way i bjergene ved Palm Springs bag rattet af en åben Corvette. Imens klamrer jeg mig til et tyndt rat i falsk mahogni, mens jeg febrilsk stemmer bagdelen i sædet med falsk svinelæder for at sidde fast i min desperate jagt på sportsvognen gennem kurverne. Og det er min egen skyld, for biludlejningsfirmaerne ville gerne have hjulpet mig.

USA er en bilelskende nation med benzin til en femmer literen, lange køreveje gennem episke landskaber og tonsvis af radiostationer, der spiller lige præcis dét soundtrack, du skal bruge til et god roadtrip. Det er også landet med verdens fedeste biludlejning. Et hurtigt tjek på eksempelvis Hertz.com afslører, at uge 15 i en snoldet VW Up koster 2.117 kr. fra Københavns Lufthavn. Og du må maksimalt køre 600 km. Godt, at man ikke er turist i Danmark.

I lufthavnen i Los Angeles kører en gratis bus dig til Hertz’ enorme biludlejningscenter, og du vader direkte ind i en Alladins hule af automotive fristelser. For at komme ned til kontoret med de almindelige biler, går du forbi “Hertz Dream Car Collection” som bl.a. er fyldt op med BMW M5, Porsche Cayman og Mercedes AMG.