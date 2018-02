Ikonet: 70'ernes vildeste turbolyn

Momentet på 343 Nm ved 4.000 o/min var i øvrigt så voldsomt, at Porsche fra starten valgte at udstyre 911 Turbo med kun fire gear. Skulle en femtrins gearkasse holde til de ekstreme kræfter, ville den ifølge Porsche-teknikerne blive så stor, at den ganske enkelt ikke kunne være i bilen.

Men det var godt det samme, for 911 Turbo var så eksplosiv, at du ­alligevel ­dårligt nok kunne nå at skifte gear... Først i 1989 udstyrede Porsche den med fem gear.