Historien om en hårdkogt superhingst fra Maranello

Priserne er begyndt at søge nordpå, og du skal i dag hive mindst en million euro op af lommen for at købe dig et eksemplar. Bilen på billederne har kørt 36.000 km, hvilket er en hel del i samlerkredse.

På Bil Magasinet synes vi dog, at man sagtens kunne bruge en F50 som redaktionens daglig vogn – der medfølger jo en lille hardtop!

Desværre har vi lidt svært ved at få ledelsen overbevist om, at en F50 er den helt rigtige ting at bruge adskillige millioner på lige nu.

Ferrari F50

Motor

V12, 4.698 cm3, 60V

Ydelse

520 hk ved 8.500 o/min

471 Nm ved 6.500 o/min

Topfart

325 km/t

0-100 km/t

3,9 sek.

Forbrug

ca. 5,0 km/l