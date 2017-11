Her er den første Porsche Carrera GT

I 70’erne fik mange bilfolk et billigt grin over Porsche’s nye såkaldte sportsvogn kaldet 924. Godt nok havde den gearkassen monteret bagi for bedre vægtfordeling, men motoren, som var hentet fra Audi, ydede kun 125 hk, hvilket satte en stopper for løjerne. Det skulle der dog blive lavet om på i 1979, da fabrikken var klar med et nyt koncept.

På den årlige bilmesse i Frankfurt viste det tyske sportsvognsmærke en ny variant af 924, og det var tydeligt, at den havde fået et skud testosteron. Bagskærmene var svulmet gevaldigt op, og i motorhjelmen var monteret et luftindtag for øget køling. Nu mente de det altså seriøst.