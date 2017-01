Godkendt af Enzo Ferrari

På landevejene i det midtjyske er der ikke dømt Grand Prix-stemning, tværtimod. ­Styretøjet er let, koblingen kræver ikke bodybuilder-ben, og den hopper da også elegant i andet gear, uden at olien er varm modsat andre Ferrari’er fra den tid. Det hele er sådan set lidt surrealistisk, for en ældre Ferrari plejer at have en hård kobling, et tungt styretøj, et prisskilt noget højere end min årsløn og en hulens masse vrede hingste, der prøver at vride bagenden i hækken.

Men med den her er det hele bare anderledes: Den er letkørt og faktisk yderst komfortabel. Det sidste har meget at gøre med Thema’ens justerbare undervogn. Omme i bagagerummet sidder en lille ­computer og ­regner på, hvilken hårdhed støddæmperne skal have. Ikke noget at prale med i dag, men dengang var det ekstremt avanceret og på højde med rumteknologi.

Mens jeg har siddet og fordybet mig i gammel teknologi, har bilen kørt på autopilot, for der er et sted, den gerne vil vise mig. Da jeg runder hjørnet, ser jeg det og bremser op. Der er skyfrit, vindstille, og et par enkelte musvitter har endnu ikke forladt deres trætoppe. Så langt, mit øje kan se, går det ligeud, hvilket er vigtigt i 8.32’eren, for den bliver aldrig nogen hårnåleelsker. Men det er ikke det vigtigste. Det er den tunnel, der er lige foran mig.