Ghibli Cup: Vi kører Maserati’s glemte jernnæve

Vi har sneget os hen til en øde, nordsjællandsk vej for at føle testbilen på tænderne, og ret hurtigt står det klart, at den slet ikke kører så ringe. Turbomotoren trækker fantastisk, når omdrejningsnålen står lodret, og Getrag-gearkassen fungerer upåklageligt. Godt tilbagelænet i læderstolen guider jeg Ghibli’en gennem et snoet stykket skovvej, hvor styretøjet giver masser af feedback, og den faste undervogn holder chassiset til asfalten.

Jeg får lyst til at finde en racerbane og lade bilen udfolde sig, for dels er underlaget småfedtet, og dels patruljerer en MC-betjent fra Nordsjællands Politi i området for at finde ud af, hvad det er for et brøl, som får fuglene til at lette fra trækronerne. Bevares, der er knirkelyde i kabinen, og selv om jeg klikker løs på knappen til de el-justerbare Koni-dæmpere, føles det ikke som om, der sker noget som helst.