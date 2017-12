Ferrari Testarossa med gevaldig tryk på

Det mest vanvittige ligger i motorrummet. Originalt en 4,9-liters V12’er med 390 hk fra Ferrari, men Koenig pumpede ydelsen op til 1000 hk med en Albrex-kompressor, to Rajaj turboladere og tre intercoolere. Løsningen med turbo og ­kompressor var forsøgt før uden held, men Koenig og trykladningsspecialisten Franz Albert var først med et system, hvor den tandrems­trukne kompressor arbejder fra bunden og op til 3.500 o/min for så at koble fra og lade udstødningsgassen passere uhindret videre ind i de to turboladerne. Om det virker?

D’herrers (efter datidens målestok) ultraavancerede motorstyring fik bilen til at sprinte til 100 km/t på 3,5 sek. og runde 200 km/t på 9,9 sek. En Bugatti Veyron runder 200 km/t på 7,3 sek., men her gør firehjulstræk, en topmoderne dobbeltkoblingstransmission og alverdens elektronik alt arbejdet.

I den røde djævel har du fem manuelle gear og nul elektronik til at tøjle baghjulene. Firmaet Koenig Specials eksisterer stadig og drives i dag af sønnen Walter Koenig, men sortimentet bærer præg af, at kronen på værket er og bliver den vilde Koenig Competition Evolution.