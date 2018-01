Få fingrene en "ægte" Shelby GT500 Eleanor

Da genfortolkningen af Gone in 60 seconds udkom i 2000 var Eleanor blevet til en kraftigt ombygget Ford Shelby GT500 fra 1968. Udseendet tog bilverdenen med storm og firmaer rundt om i verden gik i gang med at kopiere designet med mere eller mindre succes. Men nu kan du bestille en Eleanor, som er officielt godkendt af H.B. Halicki’s enke. Det er firmaet Fusion Motor Company, som har sikret sig rettighederne til at bygge bilen.

Målet er, at bygge rekreationer af Eleanor på højt niveau. Det afspejler sig også i prisen. Den billigste variant fås fra 185.000 dollars, hvilket svarer til 1,15 mio. kroner – den danske afgift er formentlig ikke særlig høj, da det er en veteranbil.