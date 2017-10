Et strejf af Pagani: Anders Richter puster liv i de 525 hk og får sig et chok

Mercedes har en lang tradition med at skabe luksuriøse åbne biler til overklassen. Det startede i 1957, da de præsenterede den åbne udgave af “Mågevingen”, som hed 300 SL Roadster. Det fortsatte med den senere “Pagode” i 1963. Herefter kom “Bobby Ewing”-modellen af SL, som i entusiastkredse kendes som R107, og endelig kommer vi frem til modellen på billederne: R129.

Denne generation af Mercedes’ store SL var en yderst interessant bil ikke mindst, fordi designet var lidt længere fremme i skoene og meget mere nutidigt end nogen af forgængerne. Modellen blev præsenteret i 1989, og den kom med alle de luksus- og komfortdetaljer, du overhovedet kunne drømme om. Og netop luksus og komfort var to kerneelementer i R129. Hurtighed og en stram undervogn havde de ikke brugt tid på at overveje, men det skulle der snart blive lavet om på.

Nogenlunde samtidig med præsentationen af den nye SL skete der også noget andet hos Mercedes-Benz. De rykkede sig tættere og tættere på AMG, som indtil da havde været et særskilt tuningsfirma i stil med, hvad Alpina var for BMW. I 1990 indgik de to selskaber et samarbejde, som betød, at du nu kunne gå ind i et Mercedes-showroom og tilkøbe AMG-dele eller tuning i deres butikker. Nogle år senere gik samarbejdet skridtet videre, da Mercedes i 1999 simpelthen opkøbte AMG fuldstændigt, så det kom under bilgigantens vinger.

Samarbejdet med AMG kom til at påvirke den nye SL, for der findes en gruppe af bilkunder, som altid vil have mere, og hvor penge ikke er et problem. De kunder skulle selvfølgelig have en SL med AMG-udstyr. Og bilen på billederne er den mest ekstreme af dem alle.