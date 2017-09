Du tror, det er løgn: Ultrasjælden Ferrari forladt i Japan

Da bilen blev fundet, havde den tydeligvis stået stille meget længe, og ejeren har på ingen måde ulejliget sig med, at lægge et dækken over bilen – så tiden har sat sine spor. Men det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Den forventede salgspris ligger mellem 12 og 15 millioner kr., og så får du en bil, som er helt urørt. Så er det op til den nye ejer, om den skal restaureres, eller den skal holdes i som den står nu? Restaureret eller ej, så er dette en helt unik Ferrari, som mange af verdens største Ferrari-samlere vil betale mange penge for, at have holdende i sin samling.

Derfor bliver det spændende at se, hvad hammerslaget ender på, når auktionshuset RM Sotheby’s får den under hammeren den 9. september. Bilen bliver solgt uden mindstepris.