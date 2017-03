Vi kører to gange Gallardo i jagten på den perfekte Lotto-vinder-bil

For at sætte tingene lidt i perspektiv er tophastigheden 319 km/t, og 0-200 km/t klares på sølle 13,4 sekunder. Til dem, der går op i 0-100 km/t, hedder tiden 4,2 sekunder! Det kan godt være, at LP550-2 Spyder sammenlignet med STS er mere Bubber end B.S. (sammenlignet med alle øvrige biler er den fanden selv) – den er i hvert fald utrolig meget mere komfortabel, hvis man kan bruge det ord om en granithård 118 cm høj sportsvogn.

Den er også nemmere at stige ned i end STS, der med sine stive dybe skålsæder og firepunkts­seler gør sit for at gøre livet surt for dig. Men har du først kørt en hel dag med taget nede og mærket V10-spektaklet blive kastet frem og tilbage mellem klippevæggene, eller endnu bedre, accelereret igennem tunneler for fuld skrue, vil dine øregange så småt begynde at gøre naller. Du vil overraskende erfare, at du forsigtigt spørger din kammerat i STS’en, om han ikke har lyst at bytte!

Nå, men jeg får mast mig ned i racersædet i STS og spændt den rå, men upraktiske firepunktssele. STS er ­latterlig hurtig og lige så komfortabel som en stivstellet Harley Davidson. Men i det mindste bløder dine øregange ikke – så længe du da afholder dig fra at åbne vinduerne (du ruller dem naturligvis ned for at nyde musikken).