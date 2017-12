Dette er den ultimative luftkølede Porsche

I 1995 sendte Porsche den ultimative evolution af 911 på gaden. Navnet var GT2, og den var frygtindgydende på alle punkter. Skærmene var nittet på, og hvis det ikke var nok til at skræmme konkurrenterne, så fik den store hækspoiler folk til at overveje det to gange, inden de spillede op til dans.

På racerbanerne havde Audi med sit quattro-system, Nissan med sin Skyline samt Porsche med den vanvittige 961 haft stor succes med firehjulstrukne racerbiler.

Faktisk fik de så mange podiepladser, at flere løbsserier bandlyste træk på alle fire. Det betød, at Porsche måtte lave en baghjulstrukket racerbil, hvis de fortsat ville mænge sig på podiepladserne. De besluttede at videreudvikle på 911 Turbo, hvor de groft sagt fjernede trækakslerne til forhjulene. Det løste problemet og havde samtidig en gavnlig effekt på vægten, som nu var dalet med et par hundrede kg.