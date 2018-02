Derfor er denne scooter solgt for 300.000 kr.

Således blev en Aston Martin DB5 fra James Bond filmen ”Goldfinger” med Sean Connery solgt for hele 27 mio kr tilbage i 2010. Året efter var det Steve McQueen´s kørerdragt fra filmen om Le Mans, der røg på en auktion og filmen med samme navn som det historiske motorløb er fra 1971. Pris: 5,9 mio kr! Ikke så ringe for et styks svedigt køredragt med næsten 50 år på bagen. Samme år røg en DeLorean DMC-12 under hammeren og endte med en salgspris på godt 3,2 mio kr. Bilen som var et af de seks eksemplarer, der var med i filmen ”Back To the Future” fra 1985 er et af de mest ikoniske køretøjer, der kan opdrives.

Efterspørgslen på filmhistoriske køretøjer er dog ikke forbeholdt de firehjulede. Christopher Nolan´s The Dark Knight fra 2006 viser Batman fræse rundt på sin bat-motorcykel, og denne lykkedes det også at få afsat på auktion for næsten 2,5 mio kr.