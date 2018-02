Den franske Porsche-bøddel, der røg i glemmebogen

Standardmotoren har rødder helt tilbage til 1960’erne, hvor Peugeot og Renault samarbejdede om at lave en 90-graders V8. Da den var ved at være færdig, kom der en oliekrise på tværs.

I stedet for at skrotte den tørstige motor valgte franskmændene at hakke et cylinderpar af – og voilá: Et stk. V6-motor med en højst usædvanlig vinkel på 90 grader mellem cylindrene. Dét plejer at være forbeholdt V8’ere, for V6’ere er frygteligt i ubalance, når cylindervæggene står så stejlt overfor hinanden. Motoren blev lagt i Renault 30 og Volvo 264, men uden den store succés – den lød jo ikke som en V6 og kunne ikke rigtig tage omdrejninger. Først da motoren skulle bruges i GTA fandt Renault en løsning med en anden krumtap.

Peugeot var sammen med Citroën gået i gang med at hente mere effekt ud af motoren ved hjælp af et 24-ventilet topstykke. Det gik skidt, for motoreb blev notorisk kendt for at bryde sammen. Renault og Alpine derimod brugte med held den knowhow om turbomotorer, som man havde høstet i motorsport, og pumpede 200 hk ud af den.