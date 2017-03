Brugte drømmebiler: Nyt dansk firma satser på auktioner med klassiske biler

Classic Motor Sales hedder et nyt dansk firma, der vil handle med klassikere, young timere og specialbiler med udgangspunkt i MyGarage i Vejle. Udover almindelig handel vil firmaet forestå auktioner både fra MyGarage og fra andre lokationer i hele landet.

Første auktion bliver hos MyGarage, og den finder sted den 12. maj.

Firmaet er skabt i fællesskab af brødrene Bo og Stig Windfeldt, Carsten Andersen og Claus Ebberfeldt.

Carsten Andersen forklarer om firmaet:

- Classic Motor Sales blev til blandt andet fordi vi ville tilbyde klassikerentusiaster på det danske marked en bedre salgskanal ud i den vide verden via onlinesalg fra en international platform. Samtidigt opstod muligheden for et lækkert showroom hos MyGarage i Vejle, som er den ideelle fysiske ramme for "klassisk bilsalg".

- Endelig synes vi Danmark mangler en dedikeret auktionsudbyder for klassikere, young timere og entusiastbiler, så den post satte vi os også på.

Den første auktion bliver i MyGarage, men vi vil også lave popupauktioner, der rykker cirkusset ud til folket ved eksempelvis større træf og arrangementer.

Højdepunkter ved første auktion

Herunder har vi udvalgt nogle af de biler, vi finder særligt interessante ved den kommende premiere i Vejle.