BM's brølere: Da Frederik kørte konfirmationskørsel som en Kamikaze-pilot

Den dag lærte jeg meget om vægtforskydning, penduleffekt og mådehold mht. at spille unødigt op med evnerne eller mangel på samme bag et rat.



Jeg ved ikke, hvad konfirmanten lærte, men jeg føler ikke, at jeg var et særligt godt forebillede på det voksenliv, han nu var trådt ind i.



Samtidig glæder jeg mig over, at alt det dyre i en Porsche Boxster ikke ligger i fronten, som jeg smadrede, men derimod i bagenden bag sæderne. Bilen blev efter kort tid bygget op til bil igen, og den kørte efterfølgende mange år i min familie. Konfirmandens mor tilbød i øvrigt at betale for benzinen på turen – jeg takkede pænt nej.



Også chefen kan køre galt – læs Mikkel Thomsagers bommert-historie her .