Batmobilen: 70’ernes gaderacer

Den flotte bil her er første gang ind­registreret om formiddagen 14. juli 1974 til netop Hans-Joachim Stuck, der samme dag kørte 6-timers løb på Nürburgring i racerudgaven af samme model. Den er siden tunet af Alpina med blandt elektronisk indsprøjtning fra Bosch og 5-trins gearkasse fra Getrag som erstatning for den 4-trins standardtransmission. Ydelsen er ikke oplyst, men en standard-CSL med 3,2-liters motor havde 206 hk og racerudgaven omkring 400 hk, så vi ligger et sted midt imellem. Og med en køreklar vægt på 1.375 kg må det absolut have været en fordel at være ‘Regenmeister’ under høj fart på Autobahn.