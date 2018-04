Audi's gale stationcars

2. Audi RS4 Avant [1999-2001]

Da Audi 80 blev afløst af Audi A4, valgte tyskerne også at omdøbe sin power-stationcar. Afløseren for RS2 hedder derfor RS4, og den stod klar i 1999. Porsche var ude af billedet, men britiske Cosworth hjalp til med udviklingen af den nye 2,7-liters V6-biturbomotor. Den leverer 380 hk til et quattro-firehjulstræk gennem en 6-trins manuel gearkasse. Audi stod selv for 18” fælgene og bremserne såvel som stylingen, der adskilte RS4 fra den almindelige A4 med større luftindtag i forkofangeren og alu-sidespejlene. Den største visuelle forskel er dog de udbyggede skærme, som sidenhen er blevet et RS-kendetegn.V6, 2,7 liter, biturbo380 hk250 km/t (begrænset)4,9 sek.