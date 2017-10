Aston Martin's uslebne diamant

Det er ikke kun farven på bilen på billederne, der gør den unik. Det vigtige ved den er nemlig, at motoren ikke yder 309 hk, som normalt i den åbne udgave. I stedet har den sine fuldfede 438 hk som i coupéen i behold. Første ejer ville nemlig ikke lade sig nøje.

I slutningen af 80’erne skød priserne på sjældne superbiler op i de helt høje luftlag, og pludselig skiftede V8 Vantage Volante hænder for to og tre gange så meget som nyprisen. Men så bristede boblen i starten af 90’erne, og de knap så kønne Zagato’er blev kørt over i skammekrogen i de bilsamlinger, de befandt sig i. Først i dag er folk igen ved at få øjnene op for denne sjældne, men også uslebne diamant fra Aston Martin.