Alfisternes hellige gral: Alfa Romeo TZ

Alfa Romeo TZ. For alfister er de tre ord nok til at få blodet til at pumpe rundt i kroppen og aktivere mundens savlemekanisme. Modellen er en af de mest ikoniske Alfa’er, der nogensinde er bygget. Det skyldes bl.a. dens sejre på racerbanen, men i ligeså høj grad at Zagato’s design er tidløst og usædvanlig smukt. Udviklingen af modellen begyndte i starten af 60’erne som et fælles eventyr mellem Alfa Romeo og Autodelta, der var deres racerafdeling. Mærket skulle nemlig bruge en efterfølger til Giulietta Sprint Zagato, der ikke helt kunne klare konkurrencen mere.

Præcis som på forgængeren var det Zagato, der stod for at designe karrossen. Denne gang fik de dog ekstra strenge ordre, for modellen skulle være let som en fjer. Fronten prydes af lange bløde linjer, mens den afsluttes af en såkaldt “Kamm”-bagende. En detalje du også finder på Ferrari 250 GTO.

Det bedste er dog gemt til sidst: Bag de ultratynde aluminiumsplader gemmer sig en rørgitterramme, som er med til at sikre en vægt på kun 660 kg.