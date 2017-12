60'ernes ultimative lejebil, Ford Shelby GT350!

Shelby, Ford og biludlejningsfirmaet Hertz indgik derfor en aftale, som skulle sikre, at modellen dukkede op i gadebilledet. Hertz bestilte nemlig 1.000 eksemplarer af GT350, som skulle lejes ud gennem et såkaldt “Rent-a-racer”-program. Det eneste, kunderne skulle opfylde, var et alderskrav på 25 år, og så skulle de smide 17 dollars om dagen samt 17 cents per mile de kørte.