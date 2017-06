I 1993 valgte Alfa Romeo at deltage i DTM med en meget speciel racerbil. Modellen var løst baseret på 155-gadebilen, men alt var lavet om. Motoren var en V6 på 2,5 liter, som ydede 420 hk ved vanvittige 11.500 o/min. For at overføre kræfterne til asfalten var den udstyret med firehjulstræk. Fabriksteamet indsatte to biler i DTM, som hurtigt begyndte at dominere. 12 ud af 20 løb blev vundet af Alfa Romeo, og Nicola Larini, som kørte den ene af de to biler, endte med at vinde hele sæsonen.

Motor V6, 2.496 cm3 Ydelse 420 hk