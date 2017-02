Toyota får første rally-sejr i næsten 20 år

Smilet var bredt søndag eftermiddag, da finske Jari-Matti Latvala sikrede Toyota sin første rallysejr siden 1999. Den japanske bilproducent gjorde comeback til rallysporten her i 2017 og kunne altså se sig selv øverst på podiet i holdets blot andet løb.

Efter tre tidskørsler og tre sejre søndag var det en kendsgerning, at føringen var udbygget, og Toyota nu fører VM-serien med 4 point.

- Det er svært at finde ord, der kan beskrive mine og vores følelser lige nu. Andenpladsen i Monte Carlo var uventet, men det her er endnu vildere end uventet. Det er en helt speciel dag, som vi vil huske i meget lang tid, men samtidig bevarer vi fødderne på jorden og fortsætter vores hårde arbejde som altid, fortalte den storsmilende teamchef, Tommi Mäkinen.

Sidste gang Toyota stod øverst på podiet i rallysammenhængen, var i 1999 Kina, hvor det lykkedes den franske duo, Auriol Didier og Giraudet Denis, at slutte øverst i deres Toyota Corolla WRC.

Hvis du kunne tænke dig at se, hvordan en japansk bil med en finsk kører gør sig i et snedækket svensk terræn, kan du se et sammendrag og sejren herunder: