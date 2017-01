Tesla klar til race: Intensiv løbsserie får premiere i 2017

Electric GT Championship (EGT) er navnet på løbsserien, som går i luften i 2017. Her vil racerteams konkurrere om at komme øverst på skamlen i en svært modificeret Tesla Model S.

Da udviklingen gik i gang, blev den baseret på en P85D, men siden er der kommet en endnu kraftigere model på banen, så i fremtiden vil der blive kørt med P100D-batteripakken.

Bilen er blevet strippet for 500 kg ved at fjerne alt unødvendigt i kabinen, så der nu kun er et racersæde og bur. En P100D er allerede ufattelig hurtig med en 0-100 km/t-tid på 2,5 sek., men takket være den massive vægtreduktion skulle dette ske endnu hurtigere nu.

Det er ikke kun i kabinen udviklingen har været igang. Der har også været et tæt samarbejde med Pirelli, som har udviklet specialdæk til serien. Derudover er undervogn og bremser også blevet opgraderet.