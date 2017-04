Stærke danske motorsportsresultater i Tyskland, Kina og USA

”I dag skal der lyde en kæmpe tak til mit team og min holdkammerat Balzan” sagde Christina Nielsen efter løbet.

”Det de leverede var fantastisk og jeg er super glad for endnu en gang, at være på podiet. Det var en meget mærkelig start, hvor feltet var meget spredt. Jeg hentede to placeringer og kørte gode tider, men blev senere ramt bagi og mistede fire placeringer. Men teamet leverede et fænomenalt pitstop, som jeg ikke tror kan gøres hurtigere og senere kørte Balzan et helt utroligt stint. Så i dag er det Balzan og teamets fortjeneste, at vi havnede på podiet”.

Næste løb for Christina Nielsen er fjerde afdeling af IMSA serien, der afvikles på Circuit Of The Americas i Texas den 6. maj.