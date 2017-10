Skal du til DTC-finale på Jyllands-Ringen i dag?

Jan Magnussen har til sæsonens sidste løb skiftet farve på kørerdragt og racerbil, som optræder i den landsdækkende værkstedskæde AutoPartners karakteristiske blå og røde farver. Racerkøreren har samtidig inviteret 120 gæster fra branchen til ræs på Jyllandsringen.

"Jeg er stolt af, at AutoPartner for tredje år i træk har valgt at supportere Danmarks bedste motorsportsteam. Der har siden teamets start været et fantastisk samarbejde med AutoPartner, Teknicar og grossistkæden au2parts, og jeg håber, at vi kan runde 2017-sæsonen af med at give de mange gæster en finalesejr."

Michael Markussen: Finalen er noget særligt

Jan Magnussen får dog kamp til stregen af sin egen teamkammerat, Michael Markussen. Den 25-årige racerkører fra Kolding sluttede sidste år på en andenplads i mesterskabet, men i år er det ikke muligt for Markussen at kæmpe med om titlen.

"Jeg er ikke tilfreds med, hvordan sæsonen har forløbet. Efter sidste års andenplads var ambitionen at tage den store titel i år, så at ligge på en sjetteplads inden finalen er langtfra optimalt. Når det er sagt, så glæder jeg mig til weekenden. Årets sidste løb er noget særligt, og vi har tribunerne fyldt op med vores fantastiske samarbejdspartnere, som jeg gerne vil forære en pokal. På dén måde er det fint nok, at jeg ikke har noget at forsvare og dermed kan ræse offensivt efter sejren," lyder det fra Michael Markussen.