Sæsonstart: Her er de nye regler i F1

‘Power Units’

En ny regel er blevet indført. Hver kører må ikke bruge mere end en ny ‘power unit’ pr. løb (begrebet dækker over de grundlæggende motordele). Hvis det sker, vil det medføre en eller anden form for grid straf. Straffen vurderes selvfølgelig af juryen bestående af stewards osv. Det skal forhindre kørerne i at gemme ‘power units’ til senere brug.

Endnu engang ser vi også en regel, der skal nedsætte kostprisen per ‘power unit’, hvilket gerne skulle resultere i et tættere løb mellem diverse motorer.

‘Power unit’-prisen for de privatejede teams er blevet reduceret med 7.500.000 kroner per sæson i forhold til 2016.

Fabriks-teams skal levere ‘power units’ til privatejede teams, hvis et team står overfor manglende udbud.

Det tidligere ‘token’ pointsystem er blevet fjernet

Stående start ved regnvejr

Hvis en safety-car er kaldt på banen ved dårligt vejr, vil alle køre efter safety-car’en indtil banen er klar. Herefter vil der være en normal stående start.

Hjelm-design

Kører må fortsat kun bruge et design på deres hjelm, således at køreren nemt kan genkendes alle løb igennem. Hver kører har dog tilladelse til at vælge et løb, hvor køreren kan få lov at bruge en specielt designet hjelm. Derudover kan de også skifte design, hvis der sker et holdskifte midt i sæsonen.