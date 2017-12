Sådan kommer Alfa Romeo/Sauber-aftalen til at påvirke Kevin Magnussen

Efter en eftertænksom pause uddybede han svaret yderligere.



"På den anden side kan meget ske, og det kan da godt være, at der hen ad vejen sker nogle ændringer,” fortsatte han.



"Tingene er hele tiden i bevægelse og det kan da ikke afvises, at vi vil se på aftalen igen. Gene (Hass, red.) har et godt og velfungerende team, men meget kan ske i Formel 1.”



Ved Sauber-præsentationen i Milano blev det også afsløret, at årets verdensmester i Formel 2, den 20-årige Charles Leclerc, i 2018 erstatter Pascal Wehrlein hos Sauber. Samtidig præsenteredes svenskeren Marcus Ericsson som Leclercs teamkammerat.



Marchionne offentliggjorde endvidere, at Ferrari's test- og udviklingskører Antonio Giovinazzi frem over er tilknyttet det nye Alfa Romeo Sauber F1 som reservekører.



Denne aftale er indtil videre positive nyheder for Kevin Magnussen, som i hele seks fredagstræninger har måttet aflevere sin bil til Giovinazzi. Dette var en del af aftalen med Haas’ motorleverandør Ferrari.

Marchionne erkendte dog samtidig, at italienske Tifosi meget gerne ser en landsmand i en Formel 1-bil, men at det ikke er tilstrækkeligt med et stærkt ønske. Hverken hos Tifosi eller kører.



"Han (Giovinazzi, red.) er en talentfuld kører, og er selvfølgelig ærgerrig efter at få et sæde, men sådan fungerer det ikke i F1. Tingene skal passe sammen og gå op i en højere enhed, før det kan lade sig gøre,” fortalte Marchionne.



“Som tredjekører får Antonio (Giovinazzi) rig mulighed for at udvikle sig, og dermed får han også alle muligheder for at tilkæmpe sig et fremtidigt fast sæde i Formel 1,” sluttede han.